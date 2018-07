Mercati Lo Spread Btp-Bund in rialzo a 236 punti

Mercati : aumenta pessimismo - spread visto a livelli elevati : Infine per il 52% degli operator i la fine del Qe non avrà un impatto negativo sull'economia italiana perché le mosse della banca centrale erano attese e conterà soprattutto il programma del nuovo ...

Dopo la pace - Mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

Lo spread sale di nuovo - per i Mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

Mercati in rosso. Piazza Affari fanalino di coda. Risale lo spread : Teleborsa, - I principali Mercati europei arrivano a fine mattinata ampliando i ribassi dopo aver perso smalto nel corso della sessione. A pesare sul sentiment degli investitori, i timori di ...

Spread e Mercati - attacco all'Italia e vera storia. Titoli di Stato peggiori - ma c'è motivo : Nessuno avrebbe mai immaginato che la Grecia riuscisse a proporre condizioni più vantaggiose. Ma c'è un motivo: ecco cosa sta succedendo in Italia..

Spread & Mercati - la vera storia del martedì nero e l'attacco all'Italia : Gli hedge fund si preparavano da mesi a sfruttare un’eventuale impasse politica. L’inchiesta, dopo aver sentito i protagonisti istituzionali e di mercato, ripercorre le ore drammatiche di martedì 29 maggio. Con il Tesoro che fa pressing sui player privati per comprare titoli ed evitare il fallimento dell’asta BoT...

SPREAD & Mercati/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011 : Negil ultimi giorni lo SPREAD è tornato a salire e l'Italia può rischiare davvero un altro 2011, tra l'altro compiendo scelte insensate e pericolose, spiega PAOLO ANNONI

Mercati : Piazza Affari in rosso - fiammata dello spread : Btp Bund sfiora i 270 punti base e poi si riabbassa sui 260. Di nuovo traballante Piazza Affari. Le speculazioni finanziarie mettono in crisi tutte le borse europee che risentono dello scontro sui ...

Su spread e Cds aumenta la pressione dei Mercati : Roma, 8 giu. , askanews, Sale la pressione dei mercati sull'Italia. Peggiorano lo spread e il Cds a 5 anni mentre le borse ripiegano con Milano che lascia sul terreno l'1,50%. Sul reddito fisso ...

Spread su ma non per Lega-5S Il problema dell'Ue non è l'Italia Ma le coperture agitano i Mercati : Lo Spread tra Btp e Bund sale nuovamente, ma non si tratta solo del “rischio Italia”: Francia, Belgio, Finlandia e Austria vedono oggi ampliamenti ancora maggiori, in parte per l’avvicinarsi delle prossime riunioni Bce (14 giugno, 26 luglio e 13 settembre) in cui la Bce dovrà dire se e quando il QE finirà. A influire sull’umore dei mercati è anche la consapevolezza che la crisi italiana e la reazione ...

Mercati - Milano nervosa in avvio : spread torna sopra i 240 : Partenza tranquilla per gli indici europei mentre piazza Affari si mostra nervosa, all'indomani della fiducia incassata al Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi si presenterà davanti alla Camera dei deputati. Nel suo discorso, Conte ha detto che le azioni del governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S, ha ribadito che l'uscita dall'euro non è in discussione ma è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, ...