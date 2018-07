Mercati in calo Focus sulle banche centrali

Il Pil Usa accelera nel secondo trimestre. Mercati Ue in rialzo. Asta Bot - rendimenti in calo : L'economia americana è cresciuta del 4,1%, top dal 2014. A Piazza Affari bene il comparto del credito, Milano +0,4%. Questa mattina Tokyo ha guadagnato lo 0,5%. Wall Street contrAstata, numeri positivi ...

In calo i Mercati europei - Milano inclusa : Giornata di vendite in Europa sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un ...

Tria : calo debito condizione per fiducia Mercati. Reddito cittadinanza? Avrà ruolo centrale : Nel corso della discussione sul Def alla Camera, prima del voto alla risoluzione al Def di M5S e Lega , approvata da entrambi i rami del Parlamento, , il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un attenti sulla gestione dei conti pubblici:

Mercati USA in calo su preoccupazioni petrolio e guerra commerciale : "La relativa calma politica è andata in frantumi alla fine della scorsa settimana con l'incremento delle tensioni commerciali" " ha affermato David Joy, un'analista di Ameriprise Financial Inc., che ...

Spread in calo e Borsa in salita. Il governo rassicura i Mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

Mercati - lo spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

Mercati ottimisti : spread in forte calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -