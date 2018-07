Mercati con un occhio agli Usa | cosa monitorare questa settimana

Il Pil Usa accelera nel secondo trimestre. Mercati Ue in rialzo. Asta Bot - rendimenti in calo : L'economia americana è cresciuta del 4,1%, top dal 2014. A Piazza Affari bene il comparto del credito, Milano +0,4%. Questa mattina Tokyo ha guadagnato lo 0,5%. Wall Street contrAstata, numeri positivi ...

Mercati e dazi : dove arriverà lo yuan e i nuovi equilibri con la tregua Usa-Ue : Spia accesa al Nasdaq, Europa placata dalla Bce e dall’intesa Trump-Juncker Ora si guarda alla Cina e al Giappone...

Sergio Marchionne - Fca : 'Non sapevamo della grave malattia'. Le gravi conseguenze sui Mercati : Il caso- Sergio Marchionne si complica. Già, perché l'ospedale di Zurigo ha rotto il silenzio, rivelando che il manager 'era in cura presso la nostra struttura da oltre un anno', proprio quando ...

Battuta d'arresto dei Mercati emergenti nel secondo trimestre : L'economia formale indiana rappresenta ancora una frazione del prodotto interno lordo, PIL, del paese e solo la metà dei risparmi della popolazione è destinata ad asset finanziari, per cui le banche ...

Donald Trump sui tassi : 'Non contento dei rialzi'. Mercati agitati : Finora la banca centrale americana ha alzato due volte i tassi da inizio anno e nei giorni scorsi il numero uno Jerome Powell dinanzi al congresso ha indicato che l'economia a stelle e strisce è in ...

Dazi Usa - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai Mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...

Il boom della 'catena di blocchi' La sicurezza conquista i Mercati E c'è anche il primo Etf dedicato : Invita a far presto perché, secondo le sue analisi, dopo il 2020 l'economia americana tornerà in recessione. Questa volta sarà più difficile uscire perché le armi tradizionali di difesa sono state ...

Mercati dell'Asia in lieve ribasso - l'economia cinese cresce come previsto - : La produzione industriale, in giugno, segna un incremento del 6% anno su anno, sotto il +6,5% atteso Mercati dell'Asia, Borsa dell'India, Corea del Sul, WallStreet I dati sull'economia cinese ...

Ancona : Summer school di Finanza al via all'Univpm per 50 studenti. Mazzoli : 'Formare persone competenti sugli investimenti sui Mercati' I ... : Ciò ha permesso di realizzare alcuni importanti momenti di riflessione su temi di attualità in ambito finanziario , ad esempio il Convegno del 21 marzo tenutosi presso la Facoltà di Economia in tema ...

Paura dazi condiziona ancora i Mercati - attesa per summit Nato e inflazione Usa : Faticano a riprendere slancio le Borse europee dopo il ko della vigilia dettato dall'escalation della guerra commerciale. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a quota 21.673 punti dopo il -1,6% di ieri. ...

I rischi che costituiscono la chimera dei Mercati : Anche il mondo dei governativi americani potrebbe andare in tensione: la Fed ha iniziato una politica monetaria ristrettiva e la guerra commerciale con la Cina potrebbe portare Pechino a ridurre l'...