Melanoma | parere positivo del CHMP per encorafenib+binimetinib

(Di lunedì 30 luglio 2018) Pierre Fabre annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano () dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha emessoraccomandando l’approvazione dell’associazione di encorafenib e binimetinib per il trattamento di pazienti adulti coninoperabile o metastatico con mutazione BRAFV600. Ilsi basa sui risultati dello studio di fase III COLUMBUS.1 La raccomandazione delsarà ora analizzata dalla Commissione Europea (EC), che ha l’autorità di approvare i medicinali nell’ambito dell’Unione Europea. La decisione sarà valida per i 28 Stati membri dell’Unione Europea, per Liechtenstein, Islanda e Norvegia. “Siamo lieti di aver fatto un passo in avanti nel rendere disponibile l’associazione di encorafenib e binimetinib per i pazienti conavanzato con mutazione BRAF in Europa” ha affermato Frédéric Duchesne, Presidente e CEO della Divisione ...