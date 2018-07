Meglio del previsto il prezzo Samsung Galaxy Note 9 e tra i regali una smart TV? Le

Pd - Boccia : “Renzi e cena coi suoi all’Aventino? Meglio feste dell’Unità. Con la politica dei maggiordomi non si va lontano” : “Renzi è libero di organizzare le cene che vuole, dove vuole e con chi vuole. Io preferisco le feste dell’Unità. Però era una cena che non mi pareva fosse ludica. Ed è stata comunicata come cena politica per la riorganizzazione del Pd: penso che sia un tentativo, tra i tanti, di Renzi per mostrare i muscoli, per fare vedere che è ancora lui a comandare e a dettare la linea politica. Tutti esercizi che ci riportano a una politica ...

MAIORCA A SALVINI - "PERSONA NON GRADITA"/ Ultime notizie - foto del ministro in costume : "Meglio la Romagna!" : MAIORCA a SALVINI "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:47:00 GMT)

Beppe Grillo rilancia la democrazia del sorteggio : "Meglio scelti a caso che eletti" : Beppe Grillo insiste: meglio avere persone scelte a caso che eletti. In un video su facebook, il fondatore di M5s rilancia la sua idea di estrarre a sorte i parlamentari e risponde alle critiche ricevute oggi...

Tumore : il dr Watson sbaglia la terapia. L'uomo è Meglio del supercomputer : Secondo un'inchiesta del magazine Stat, le letture del computer sviluppato da Ibm non hanno ancora dato i frutti sperati. Fra le altre debolezze il fatto di aver imparato "il mestiere" da un numero ristretto di medici, basandosi sulla loro esperienza individuale anziché su linee...

Twitter - fa Meglio delle stime ma perde clienti : Il numero di utenti attivi è calato a 335 milioni dai 336 milioni del trimestre precedente e sotto i 338,5 milioni attesi dagli analisti

Salvini : «Sulla Tav Meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «Vedo toni da rissa» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Marchionne - il padre della compagna : 'Doveva essere un intervento semplice - forse era Meglio farlo in Italia' : ... , in famiglia c'era ottimismo per la forza di volontà con cui Marchionne stava affrontando la situazione: 'Era sempre in movimento, in viaggio da una parte all'altra del mondo. Ha sempre lavorato e ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Derby Meglio dello scudetto» : MILANO - Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , presente ai sorteggi della nuova Serie A, commenta il derby con il Genoa che andrà in scena alla 13esima giornata, il 25 novembre: "Mi aspetto ...

Juventus - Bernardeschi : 'Farò Meglio dello scorso anno' : TORINO - ' Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno '. Così Federico Bernardeschi , intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti . ' Ho sensazioni ...

La qualità della vita nei nove capoluoghi siciliani Trapani da maglia nera - Meglio Ragusa ed Enna : Sulla carta, dunque, la soglia di vivibilità in tutto il territorio della Sicilia sarebbe al di sotto della media italiana Marta Silvestre 23 Luglio 2018 Cronaca In Sicilia si vive male, almeno sulla ...