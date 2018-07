Medicina di genere | definizione

ideegreen

: Le donne migliorano la ricerca. Un approccio di genere alla medicina può salvare tante vite. - ignaziomarino : Le donne migliorano la ricerca. Un approccio di genere alla medicina può salvare tante vite. - sergiodadamo : RT @ignaziomarino: Le donne migliorano la ricerca. Un approccio di genere alla medicina può salvare tante vite. - serenellamo : RT @ignaziomarino: Le donne migliorano la ricerca. Un approccio di genere alla medicina può salvare tante vite. -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ladinon va confusa con quella che si occupa di salute delle donne. Con questo termine si vuole definire un concetto ben più esteso e impattante e che finora non è ancora passato ai più. In Italia, come nel resto del mondo, c’è l’attenzione puntata sulla salute delle donne, e ancora di più su quella dei bambino, ma non perché siamo più importanti in generale. E’ per via dello squilibrio che esiste, per cui ladiè una questione di raggiungere l’uguaglianza sociale. (altro…)diIdee Green.