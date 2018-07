Medicina | Bayer ottiene parere favorevole da parte del CHMP per rivaroxaban

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il Comitato che valuta i Farmaci per l’Uso Umano () dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha espressoad una nuova indicazione di, l’inibitore orale del Fattore Xa di. La terapia con2,5 mg due volte/die, più acido acetilsalicilico (ASA) 75 – 100 mg una volta/die, sarà indicata per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici con coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica (PAD) sintomatica. Ilsi basa sui risultati dello studio COMPASS, il più ampio studio di Fase III con(27.395 pazienti), che ha dimostrato come il farmaco, al dosaggio vascolare di 2,5 mg due volte/die più ASA 100 mg una volta/die, abbia ridotto il rischio dell’end point composito di ictus, infarto del miocardio e mortalità per cause cardiovascolari del 24% (riduzione del rischio ...