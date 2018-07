Matteo Salvini | su Repubblica il delirio fascistissimo | ' Omaggia Benito Mussolini E tra

Matteo Salvini - Feltri sulla schifezza spagnola : 'Canaglie - prendetevi i neri e lasciate stare il leghista' : Matteo Salvini, attaccato da tutti per le sue polemiche tese a frenare l' immigrazione nel nostro Paese, è stato dichiarato personaggio sgradito dalle autorità di Maiorca, ed egli giustamente ha ...

Matteo Salvini : “Ma quale razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...

Palinsesti Rai - su Twitter spopola il ‘gioco-parodia’ che cambia nomi ai programmi : da “Uno vale uno mattina” a “Don Matteo Salvini” : A Viale Mazzini è tempo di nomine: Fabrizio Salini come amministraore delegato, Marcello Foa come presidente. La scelta del giornalista e scrittore ha alzato un vero e proprio polvere mediatico. In attesa di capire se quest’ultimo riuscirà a spuntarla in Vigilanza Rai mercoledì prossimo sui social ci si chiede come sarà la nuova Rai leghista e grillina. La politica inciderà sulle scelte? Su Twitter è stato lanciato l’hashtag ...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Open Arms - Matteo Salvini esulta : 'Dopo giorni di attesa inutile - la Ong se ne va via a mani vuote' : Un'altra vittoria per Matteo Salvini sulla Ong Open Arms , quella dal cui equipaggio è stato più volte duramente attaccato. Il punto è che, con la complicità dei porti chiusi in Italia, il natante è ...

Matteo Salvini - l'albergo di Ischia : 'Sostieni il leghista? Ti faccio lo sconto' : Se su 'Vade retro Satana', la copertina che Famiglia Cristiana ha dedicato al ministro dell'Interno Matteo Salvini, il mondo cattolico si è diviso, ben lontane dal profumo d'incenso, nella polemica politica si sono tuffate a capofitto anche le località turistiche. Infatti, se il consiglio comunale di Palma di Maiorca ...

Licia Ronzulli - la telefonata ricevuta da Matteo Salvini che scatena la rabbia di Silvio Berlusconi : Un Silvio Berlusconi furibondo con Matteo Salvini , tanto che la presunta alleanza di centrodestra pare archiviata . La ragione, come è noto, la proposta di Marcello Foa alla presidenza della Rai, ...

Roma : l'artista di strada Ex Voto ritrae Matteo Salvini con tonaca e crocifisso : Una rappresentazione che non pare essere casuale, dal momento che pochi giorni fa il ministro Matteo Salvini è comparso su una molto controversa copertina di Famiglia Cristiana. A confermare la corrispondenza dei fatti, anche il titolo che l'artista di strada ha dato alla sua opera: ''Vattene, Satana, Vattene'', che ricorda il ''Vadre Retro Salvini'' scelto dalla rivista. Il murale apparso a Roma L'affissione è stata trovata in un sottopassaggio ...

Silvio Berlusconi durissimo contro Matteo Salvini : 'Rai - un pessimo segnale. Come fai a governare col M5s?' : Non solo i retroscena di stampa sullo scontro e la rottura imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini . Già, perché ci sono anche le parole del Cavaliere, che intervistato da La Stampa mostra ...

Matteo Salvini : 'L'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra' : Nell'ultimo mese e mezzo sono ben più di uno gli episodi messi a verbale in cui le vittime delle aggressioni sono dei migranti [VIDEO]. Per questo motivo, anche le Forze dell'Ordine stanno eseguendo degli accertamenti in modo da capire se dietro possa esserci un unico filo conduttore. La Polizia Postale, inoltre, sta dando il suo contributo eseguendo dei controlli su alcuni profili social al fine di verificare la presenza di soggetti che ...

Luigi Bisignani - la profezia sulla morte politica di Matteo Salvini e Luigi Di Miao : 'Ricordate quando...' : Il governo in 'luna di miele' con gli italiani, i sondaggi che premiano i principali protagonisti gialloverdi, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio e passando per Giuseppe Conte . Ma un freno all'...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Matteo Salvini : 'Allarme razzismo? Bufala di sinistra - ma la pazienza è finita' : La risposta di Salvini arriva al termine di una giornata dove altri casi di cronaca sono stati cavalcati da Pd , Repubblica e compagnia cantante per lanciare il presunto allarme-razzismo, il cui ...

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini? Soldi e immigrati - vi spiego qual è la sua fortuna' : Quando il ministro dell'Economia dice che questi provvedimenti verranno approvati soltanto quando ci saranno i Soldi , vuol dire che nella legge di bilancio per il 2019 ce ne sarà forse soltanto una ...