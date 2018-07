Mattarella | “I migranti sono la nuova schiavitù | non si può guardare altrove”  

Sergio Mattarella : "I migranti sono i nuovi schiavi. Nessuno deve guardare altrove" : "La schiavitù ha rappresentato una delle maggiori vergogne dell'umanità. Oggi, Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani ci impone di ribadire la condanna e la battaglia contro ogni forma di schiavitù, vecchia e nuova". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ponendo l'accento sul fatto che "terreno agevole per queste nuove forme di schiavitù è il fenomeno migratorio"."Nessun ...

Migranti - Mattarella : “Disperati - sfruttati e in fuga da guerra. Non si può guardare altrove” : Il secondo richiamo in meno di una settimana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. “Nessun Paese è immune da questa sistematica violazione della dignità umana“, ammonisce il capo di Stato, non si può “guardare altrove“. Quattro giorni fa dal Quirinale Mattarella aveva avvertito che “l’Italia non può somigliare a un far west”. Oggi ...

Sergio Mattarella anti-sovranista : migranti - confini - dazi e quella bimba rom ferita : "L'Italia non può essere il Far West" : "Si tratta, in definitiva, di contrastare tendenze alla regressione della storia". Dopo un lungo elenco di pericoli – dagli "usi distorti del web" alle minacce protezionistiche sui dazi, dagli scenari da "far west" che lambiscono l'Italia e alle tensioni in Europa sull'Immigrazione - Sergio Mattarella arriva al dunque. Al 56esimo giorno di vita del governo gialloverde, il presidente della Repubblica bacchetta gli attori principali del ...

