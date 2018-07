Massaro FI | “Il sindaco Raggi ci vuole togliere pure l’identità?”

romadailynews

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Numerose sono le segnalazioni che stiamo ricevendo da tutta Roma da parte di cittadini che non riescono a rinnovare la propria carta d’identità – dichiara in una nota Pietrangelo, dirigente di Forza Italia Roma”. “Il sistema di gestione online dei servizi anagrafici ‘TU PASSI’ adottato dal Comune di Roma – spiega– risponde ‘Nessuna disponbilità alle molte richieste di prenotazione, con la conseguenza che i cittadini subiscono un fastidioso disservizio senza sapere cosa fare e a chi rivolgersi. Non solo l’immondizia selvaggia, le buche killer, i mezzi di trasporto pubblici che vanno a fuoco. Ora i romani non possono vedersi riconosciuta neanche la propria identità”. “Chiediamo, pertanto – conclude– un intervento tempestivo dele degli organi competenti ...