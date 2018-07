Marocchino ucciso ad Aprilia | gli inquirenti | è stato colpito da un pugno

ilgiornale

: Aprilia, marocchino di 43 inseguito e ucciso da due italiani - HuffPostItalia : Aprilia, marocchino di 43 inseguito e ucciso da due italiani - NicolaPorro : Marocchino ucciso a Latina. Cosa è successo #rassegnastampa #zuppadiporro ??? - pensieri_strani : RT @foisluca84: - Latina, marocchino ucciso perché sospetto ladro. - Catania, autista lascia a terra 5 africane. - Palermo, picchiato migra… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Non volevamo fare del male a nessuno, solo aiutare i carabinieri che abbiamo costantemente informati durante l"inseguimento. Abbiamo fatto una sciocchezza, siamo rovinati". È questo che hanno detto durante l'interrogatorio i due indagati per la morte di Hady Zaitouni, il cittadinodi 43 anni rimastoaddopo un inseguimento.Secondo quanto riportato dal Corriere, i due di fronte aglihanno avuto un atteggiamento opposto: uno è scoppiato a piangere, l'altro, invece, non ha aperto bocca. Sarà comunque l'autopsia, eseguita proprio in queste ore, a fare luce su quanto è successo. Al momento èescluso il movente razziale e si ipotizza la pista dell'omicidio preterintenzionale. L'uomo, infatti, avrebbe potuto battere la testa dopo essereda un.L'esame dirà se a provocare la morte dell'uomo - presunto ladro a bordo di una Megane ...