Mari tempestosi in Carina | ecco la nebulosa NGC 3199

(Di lunedì 30 luglio 2018) Questa immagine della settimana di ESO mostra un bozzolo di gas e polvere a forma di mezzaluna – una, nota come NGC, che si trova a 12’000 anni luce di distanza dalla Terra. Sembra attraversare il cielo costellato di stelle come una nave attraverso. Questa immagine è molto appropriata a causa della posizione di NGCin– una costellazione meridionale che prende il nome dalla chiglia di una nave! NGCfu scoperta dall’astronomo britannico John Herschel nel 1834 quando compilò il suo famoso catalogo di interessanti oggetti del cielo notturno. Laè stata oggetto di numerose osservazioni da allora, comprese quelle del Very Large Telescope (eso0310, eso1117) e del VLT Survey Telescope (VST) da 2,6 metri. Quest’ultimo ha compilato le osservazioni che comprendono questa immagine. La caratteristica a mezzaluna ...