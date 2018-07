Marco Mengoni torna sui social e annuncia la data dell’album

Marco Mengoni - cosa accadrà il 30 novembre? Il video annuncio social : Questa mattina Marco Mengoni ha pubblicato a sorpresa sulle sue piattaforme social un video che annuncia una data, il 30 novembre 2018. Dopo il suo ultimo progetto discografico che ha totalizzato ...

Marco Mengoni - ecco perché era sparito dai social : Venerdì scorso le pagine Facebook, Instagram e Twitter di Marco Mengoni erano misteriosamente sparite dalla Rete, mettendo in agitazione i fan. Ma il misterioso “black out” ha ora una spiegazione: si è trattato infatti di una trovata commerciale per lanciare il suo nuovo album che uscirà il prossimo 30 novembre. Intorno alle 14 di lunedì infatti, tutti i suoi profili sono tornati magicamente online, pubblicando un video che annuncia ...

Marco Mengoni annuncia la data di uscita del nuovo album : Marco Mengoni ha annunciato a sorpresa la data di uscita del nuovo album di inediti. Il lavoro discografico segue l’enorme successo di Parole in Circolo e Le cose che non ho. TUTTO SU #MarcoMengoni Marco Mengoni annuncia la data di uscita del nuovo album Oggi, lunedì 30 luglio 2018, è stata una mattinata davvero importante per i fan di Marco Mengoni. Il cantautore infatti ha pubblicato a sorpresa su tutti i profili social un video che ...

