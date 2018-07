Marco Mengoni sta tornando! Annunciato l’arrivo di un nuovo progetto discografico

Marco Mengoni : ecco la data del nuovo disco : L’annuncio era nell’aria da giorni. Da quando, venerdì 27 luglio, il cantante di Ronciglione aveva «spento» tutte le sue pagine social (Facebook, Instagram e Twitter), mandando i suoi fan in visibilio. Hashtag e tweet di infervorante attesa – o se preferite di hype – avevano preso a circolare nel weekend, tutti all’insegna del #WaitingForMengoni. Già, perché in questi tempi di musica 2.0, si usa ormai così: stacchi ...

Video di Marco Mengoni a Madrid con Funambulista in Cosas que no quise dicirte : Il Video di Marco Mengoni a Madrid dimostra ancora una volta come l'eleganza dell'artista di Ronciglione sia uno dei veri picchi della musica italiana degli ultimi anni. La sua voce è tornata su uno dei palchi spagnoli nei quali aveva già avuto modo di dimostrare il suo valore. L'occasione si è presentata durante il concerto con Funambulista, con il quale ha collaborato in Cosas que no quise dicirte. Il brano è quello che hanno eseguito ...