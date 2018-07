Marcello Foa | cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai

Marcello Foa - un giornalista ‘organico’ a capo della Rai : Abbiamo passato gli ultimi 15 anni con poche convinzioni. Una, però, era granitica: Il Giornale del fu Indro Montanelli – in mano alternativamente al duo Belpietro-Feltri – lasciava poco spazio alla informazione. Al contrario, asservito al patron Silvio Berlusconi, si era attirato tutte le ire del resto della stampa per operazioni, in seguito, definite di killeraggio mediatico. Uno strumento politico ben congeniato, a uso e consumo ...

Presidenza Rai - cosa sta succedendo con Marcello Foa : Lo scorso 27 luglio il ministero dell’Economia e delle finanze, che controlla il capitale azionario della Rai al 99,56%, ha proposto il nome di Marcello Foa per la poltrona della Presidenza. Il nome di Marcello Foa piace sia alla Lega sia al Movimento 5 stelle. Mercoledì primo agosto si riunirà la Commissione parlamentare per la vigilanza Rai alla quale spetterà il compito di ratificare la nomina che il giorno prima, quindi martedì 31 luglio, ...

Alessandro Di Battista difende Marcello Foa : "Criticato per le sue idee - è fascismo" : "Che cos'è il fascismo ai giorni nostri? Andare in camicia nera per ricordare un regime - grazie a Dio - morto e sepolto? Pronunciare frasi senza senso su fantomatiche "pacchie finite" per provocare i giornali che puntualmente ci cascano? Ma per favore! Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone". Lo scrive, in un post ...

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

Marcello Foa in Rai - Pietro Senaldi : la vergogna del Pd e il sospetto su Forza Italia : L'indicazione di Marcello Foa a presidente della Rai ha mandato fuori di testa la sinistra, che gli sta scaricando contro ogni tipo di accusa. Perfino un refuso nel suo messaggio di ringraziamento su ...

Marcello Foa - la rivelazione sul quasi presidente della Rai : 'Quello che ancora non sapete su di lui' : C' è un diavolo che non avevamo mai scoperto, e che all' improvviso è spuntato dagli inferi dove non si notava in mezzo agli altri. Ma ora è lì, tremendo con le sue corna, la coda a sputare fuoco e ...

Marcello Foa Presidente Rai : le opposizioni sono contrarie. Nomina a rischio : Marcello Foa Tutti contro Marcello Foa. La strada che deve portare il giornalista alla Presidenza Rai (ruolo per cui è stato designato dal governo) si sta rivelando piena di ostacoli. E tutto potrebbe saltare già nelle prossime ore. La Nomina in questione dovrà ottenere l’ok da parte della Commissione di Vigilanza con il voto dei 2/3 dei componenti, quota che tuttavia rischia di non essere raggiunta. I partiti d’opposizione, infatti, ...

Marcello Foa alla presidenza della Rai annienta il centrodestra : In queste ore si celebra il funerale del centrodestra. La scelta che fa saltare definitivamente l’alleanza è l’indicazione di Marcello

Marcello Foa : 'Non sono Belzebù e rispetto tutti - gli attacchi fanno parte del gioco' : sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni'. Cioé Mattarella? 'Si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Rai : Tutta in salita la scalata di Marcello Foa alla presidenza : Non sarà per niente facile l'approdo sullo scranno più alto della Rai per Marcello Foa, il giornalista e amministratore delegato della società editrice del Corriere del Ticino, al quale ha per altro oggi "concesso" una intervista. Nel corso di questa chiacchierata pubblicata sul giornale svizzero Foa dice a proposito di questa convocazione :«Tutto è avvenuto molto all'improvviso. Giovedì sera sono stato contattato da Roma e mi è stata ...