Mara Venier sbugiarda l' amico Cristiano Malgioglio | ' In realtà lui non piace a Teodoli'

Mara Venier torna a Domenica In : “Mi prendo la mia rivincita. Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui” : “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, pronta a condurre Domenica In. Che goduria…”. È una Mara Venier senza freni a parlare dalle colonne de Il Messaggero. Dopo la lunga assenza, Mara è pronta a riprendere il timone della Domenica pomeriggio di Rai 1 per la decima volta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Voglio chiudere il cerchio. Ogni direttore è giusto che faccia le ...

Mara Venier frecciatina pungente a Cristina Parodi : Mara Venier è pronta a tornare in Rai per condurre la sua “Domenica In” La Venier, in un’ intervista sulle pagine de “Il Messaggero”, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E il primo sassolino, un masso più che altro, riguarda proprio Cristina Parodi. Quando il giornalista gli chiede della “Domenica In” dello scorso anno, quella delle sorelle Parodi, il giudizio di Mara Venier è nettissimo: «Ho visto solo la prima puntata. Non tutta». E alla ...

Mara Venier : «Meglio la domenica di Barbara che quella della Parodi». Poi sbugiarda Malgioglio : Mara Venier Mara Venier non ci gira intorno. Intervistata da Andrea Scarpa de Il Messaggero, la bionda conduttrice gongola per il suo ritorno a domenica In che sa di rivincita. “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, ancora più vecchia, pronta a condurre domenica In. Che goduria…”. La verace conduttrice non usa giri di parole nemmeno parlando della precedente edizione di domenica In ...

Mara Venier : "Meglio la d'Urso della Domenica In delle Parodi" : Il Messaggero propone oggi una lunga e interessante intervista a Mara Venier. La conduttrice che a settembre tornerà a condurre Domenica In per la decima volta, ha raccontato di aver sofferto di depressione nel 2015 dopo la morte della mamma. Ma ha anche parlato del suo prossimo impegno televisivo anticipando che nel cast della nuova Domenica In ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che ...

Mara Venier : "Dopo la depressione - torno a Domenica In per chiudere un cerchio. L'edizione delle Parodi? Ho cambiato canale" : Mara Venier, storica "signora della Domenica", dal 16 settembre tornerà alla conduzione di Domenica In e per l'occasione si confessa sulle pagine de Il Messaggero, parlando di lavoro e vita privata. Un ritorno sugli schermi Rai che avviene a quattro anni di distanza dal congedo che Viale Mazzini le aveva imposto.Avevo quasi detto sì a una bella offerta di Discovery Channel: Family Master Chef, un programma con famiglie normalissime ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Mara Venier - Anna Tatangelo e la crisi dei rapporti famigliari (replica) : Al MAURIZIO COSTANZO SHOW si parla di famiglia. In tutte le sue sfaccettature: dal rapporto di Mara Venier con la madre malata a quello dell'ex coppia D'Alessio-Tatangelo.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Mara Venier/ Racconta la malattia della madre : "Non mi riconosceva più" (Maurizio Costanzo Show) : Mara Venier sta vivendo un momento d'oro per la sua carriera e sfiderà Barbara d'Urso in tv. Oggi la vedremo ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:39:00 GMT)