MANOVRA | TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S Di Maio | “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge

Tria : "flat tax" nella prossima MANOVRA : Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800 mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i ...

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima MANOVRA" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Tria - avvio flat tax già nella prossima MANOVRA : Tria ha ribadito che la manovra dovrà tenere conto "dello stato dell'economia e non deve innescare una politica pro-ciclica". Questo comunque "non significa non rispettare la riduzione del rapporto ...

Tria-Cinquestelle - dopo la MANOVRA il nuovo fronte è quello delle banche : Parlando al G20, il ministro dell'Economia aveva spiegato, per l'ennesima volta, che il programma di governo sarà attuato 'nei limiti di bilancio'....

Tria : 'nessuna MANOVRA bis - programma di governo nei limiti di bilancio' : Nessuna manovra-bis in programma. E' quanto ha rivelato il ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria da Buenos Aires, dove il ministro è intervenuto alla conclusione dei lavori del G20 a Buenos Aires. 'Per l'Italia questo G20 è stata l'occasione per spiegare agli ...

MANOVRA - il ministro Tria frena Di Maio : no a spese fuori dai vincoli di bilancio : Lancia un messaggio tranquillizzante per i ministri finanziari degli altri Paesi. Ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo italiani. Dal G20 di Buenos Aires il ministro ...

Salvini-Di Maio : con Tria nessuno scontro - nella MANOVRA giù tasse e stop vincoli Ue : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia ribadisce l'intenzione del governo italiano di muoversi all'interno dei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati -

Tria 'frena' Di Maio sulla MANOVRA : 'No a spese fuori dai vincoli di bilancio' : Tria - che sembra parlare una lingua diversa da quella dei due vicepremier Salvini e Di Maio - spiega che è possibile un rallentamento della già lieve crescita dell'economia del Paese, a causa della ...