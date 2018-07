 Mangia pollo e muore Tragedia nella località turistica | l’errore fatale di Natalie

caffeinamagazine

- noitre32 : Mangia un pezzo di pollo crudo senza accorgersene, 37enne muore in vacanza

(Di lunedì 30 luglio 2018)in Grecia dove una donna inglese di 37 anni,Rawnsley, è morta durante la vacanza nell’isola di Corfù dopo aver mangiato delcrudo. In passato non aveva mai avuto problemi di salute, ma la carne che le è stata servita conteneva un batterio letale. A rivelarlo è il Daily Mail secondo cui il fatto risalirebbe allo scorso anno, ma proprio in queste ore si sta risalendo alle effettive cause dell’accaduto.aveva cenato in un ristorante greco assieme al marito e ai due figli quando, una volta rientrata con la famiglia in hotel, si è sentita male e ha iniziato a vomitare di continuo. All’inizio si pensava fosse una gastroenterite, poi la situazione è peggiorata sempre più con la 37enne trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo qualche ora di ricovero,è morta. La donna, hanno rivelato le analisi, ha contratto una gravissima ...