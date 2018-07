Mangia pollo crudo | 37enne muore in vacanza in Grecia Ultime notizie | la tragica vicenda

Grecia - Natalie Mangia pezzo di pollo crudo e muore : il processo a un anno dalla tragedia : Natalie Rawnsley, donna inglese e madre di due bimbi, ha perso la vita durante una vacanza in Grecia. Era insieme ai suoi familiari quando ha iniziato a sentirsi male in un ristorante. La 37enne ha mangiato inavvertitamente un pezzo di pollo crudo ed è deceduta. L'episodio risale all'anno scorso ma è tornato d'attualità perché è stato aperto un processo per fare luce sulla vicenda e scoprire gli eventuali responsabili del decesso della donna ...