Mamma-mostro uccide la figlia di soli 17 mesi facendole mangiare sale

ilgiornale

: Mamma che a mezzanotte apre la porta stile Jack Nicholson in Shining e mi fa 'allora #Poldark (riferendosi alla 4x0… - IAmElisabettaB : Mamma che a mezzanotte apre la porta stile Jack Nicholson in Shining e mi fa 'allora #Poldark (riferendosi alla 4x0… - whitehavrry : sono un mostro mamma mia - IAmElisabettaB : Ho creato un mostro ahahah Mamma è stra presa da #Poldark e ne sono orgogliosa -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Unaha ucciso la propriadi 17a forza un"alta quantità di. Un orrore.È successo, nel luglio 2016, in South Carolina (Usa), dove la donna, di nome Kimberley Martines, ha compiuto l"atrocità con la folle intenzione di attirare l"attenzione del marito, con il quale stava divorziando.A riportare la vicenda è il The Sun, che scrive come quando la bimba fu trasportata di urgenza in ospedale, versasse in condizioni gravi, con convulsioni e febbre alta. Condotte le analisi, i medici notarono un"altissima concentrazione dinel sangue della piccola. Una presenza talmente elevata da restringere i vasi sanguigni, far accumulare liquido nei polmoni e danneggiare oltremodo i reni. Il tutto la portò, in breve tempo, alla morte cerebrale.Proprio in questi giorni la donna è stata condannata e reclusa in prigione, dove deve scontare una pena di 30 anni di ...