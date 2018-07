Malore per Ornella Vanoni Come sta? Concerto annullato in Sicilia e paura sui social

Pescara : rischia di annegare per Malore - anziano salvato da bagnanti e dal 118 : A Pescara, nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Hai Bin, un anziano ha rischiato di annegare, probabilmente a causa di una malore, ma è stato prontamente recuperato da bagnanti e bagnini e salvato dal 118. I soccorritori hanno notato l’84enne che annaspava in acqua e sono subito intervenuti, lanciando l’allarme. Sul posto poi sono giunti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’anziano e lo hanno ...

Malore in piscina per 13enne : ricoverato in ospedale : Il 13enne che ha accusato un Malore improvviso in una piscina di un albergo di Narzole nelle Langhee cuneesi. ricoverato in ospedale.

“Concerto annullato”. Malore per Ornella Vanoni : paura per la cantante : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge ...

Sacrificio d’amore - dodicesima puntata : Malore per Silvia : Anticipazioni Sacrificio d’amore, dodicesima puntata: Brando si sposa La dodicesima puntata di Sacrificio d’amore andrà in onda l’8 agosto. Mercoledì prossimo la soap in costume di Canale5 lascerà il posto alla finale di Temptation Island. Sacrificio d’amore con Francesco Arca, Giorgio Lupano e Francesca Valtorta sta facendo registrare ascolti al di sotto delle aspettative. Alberto ha rapito la figlia ...

Bayer Leverkusen - paura per Bellarabi : Malore in panchina : Bayer Leverkusen, panico in panchina durante un’amichevole, Karim Bellarabi si è sentito male ed è stato immediatamente portato in ospedale Momenti di paura per Karim Bellarabi durante l’amichevole del Bayer Leverkusen con il Wuppertaler. Il centrocampista 28enne è stato colpito da un malore mentre era seduto in panchina, dopo essere stato sostituito nel corso del match vinto per 2-0 dal Bayer. Il giocatore si è poi ripreso e i ...

Malore per il presidente Giovanni Bracco : sospesa l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù : E' stata sospesa all'improvviso l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù di quest'oggi. Scelta dovuta all'improvviso Malore che ha colpito Giovanni Bracco, presidente della Cantina di Clavesana e ...

Malore durante il parto al Gaslini - morta 31enne. Aperta un'inchiesta : Tags: Aperta inchiesta cronaca denuncia genova morta durante il parto notizie in evidenza notizie liguria ospedale GIannina Gaslini Procura della Repubblica Precedente

Francesca Cipriani sul Malore : ‘Stavo recitando per Scherzi a parte’ : A questo punto l’Oscar a Francesca Cipriani come miglior attrice è d’obbligo. La showgirl (QUI chi è), infatti, ospite di Colpo di Tacchi, il programma di La5 condotto da Rebecca Staffelli, ha rivelato – come riporta Bollicine Vip, che il malore dei giorni scorsi durante una partita di tennis era in realtà una finzione. I media avevano riportato che nel corso del tradizionale torneo Vip Master 2018 a Milano Marittima la Cipry ...

Caldo : due anziani morti per un Malore a Cagliari : Due anziani sono morti improvvisamente stamani a Cagliari probabilmente per il Caldo. I due casi a distanza di un’ora circa l’uno dall’altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di Mulinu Becciu. Intorno alle 10,30 Ilario Pilia, ex ufficiale dell’Esercito in pensione, è morto nello stabilimento balneare dell’Esercito, al Poetto, per un improvviso malore. Il pensionato è entrato in acqua e ha ...

Bagnante imperiese di 62 anni stroncato da Malore uscito dall'acqua : Un Bagnante di 62 anni, Nedo Ranise, di Cipressa, è stato stroncato da un malore, dopo essere uscito dall'acqua, nel pomeriggio in una spiaggia del Prino di Imperia. Stando a quanto ricostruito, ...

Paura per Francesca Cipriani : Malore improvviso sotto gli occhi di tutti. La showgirl si è sentita male ancora una volta. La verità choc : malore per Francesca Cipriani. La procace showgirl reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei famosi si è sentita male davanti a tutti durante il torneo di tennis Vip Master 2018 di Milano MarittimaIl Vip Master è il maxi-evento mondano organizzato da Patrick e Mario Baldassari nell’abituale cornice del Circolo Tennis di Milano Marittima. Guest star della serata d’apertura, Katherine Kelly Lang, per tutti Brooke Logan, protagonista ...

Calabria : muoiono un 49enne schiacciato sotto un trattore e un anziano per Malore in mare : Un uomo di 49 anni è deceduto in Calabria [VIDEO] dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore. Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria, un anziano è morto a causa di un malore mentre stava facendo il bagno in mare. Calabria, muore mentre lavora in campagna Nella giornata di oggi 15 luglio un uomo di 49 anni è deceduto nella cittadina di Lamezia Terme dopo essere rimasto schiacciato dal suo mezzo ...