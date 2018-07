“Mai successo prima” | parla il papà di Daisy

sportfair

: Sono profondamente dispiaciuta per quello che è successo a #daisyosakue. Mi vergogno per chi ha fatto questo. L' od… - Chiara_Galiazzo : Sono profondamente dispiaciuta per quello che è successo a #daisyosakue. Mi vergogno per chi ha fatto questo. L' od…

(Di lunedì 30 luglio 2018) Torino, 30 lug. – (Adnkronos) – – “Sono molto addolorato. Per fortuna mia figlia ora sta bene, ma non mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile”. Usa toni pacati ma non nasconde l’amarezza Iredia Osakue,di , la giovane atleta della Nazionale italiana colpita a Moncalieri al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Raggiunto telefonicamente dall’AdnKronos mentre si trova con la figlia dai carabinieri per chiarire nei dettagli quanto accaduto, racconta: “Siamo arrivati in Italia dalla Nigeria oltre una ventina di anni fa, mia figlia è nata in Italia e non ci era mai successa una cosa simile. Certo qualche aggressione verbale qualche volta c’è stata ma, come si dice – aggiunge in latino – ‘verba volant’: alle parole non bisogna dare troppo peso, per questo non ho ci ho mai fatto ...