Madrid | acquisti a mani basse su Banco de Sabadel

Madrid : pioggia di acquisti su Inditex : Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nel settore tessile , che tratta in rialzo del 2,06%. Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che ...

Real Madrid pronto per la campagna acquisti : Serie A nel mirino? : Dopo aver incamerato la tredicesima coppa dalle grandi orecchie, è tempo per il Real Madrid di occuparsi della programmazione per la prossima stagione, con un occhio di riguardo nei confronti di ...