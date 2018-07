L’ultima di Elon Musk | il patron di Tesla ora vende tavole da surf – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) La stagione è quella giusta, dunque perché non “differenziare”? Avrà pensato questo, nel proporre al pubblico la sua nuova tavola da, progettata dalDesign Studio e realizzata in collaborazione con Lostboards. Come spiega lo stesso, la tavola è rinforzata in fibra di carbonio e presenta un “mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata su tutte le nostre auto”. Dopo il lanciafiamme, proposto qualche tempo fa dalla sua Boring Company, anche questesono andate a ruba in poche ore: ne sono state messe in vendita solo 200 e costano 1.500 dollari l’una, ma i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsele stanno già cominciando a rirle su eBay a prezzo triplicato. L'articolo L’ultima di: ildioradaproviene da Il Fatto Quotidiano.