Luigi Di Maio | Contro Foa in Rai risorge il Patto del Nazareno

Luigi Di Maio : "La Tav è un'opera vecchia - non ci sottraiamo a un referendum". Ma la Lega compatta : "Si deve fare" : Luigi Di Maio torna a mostrarsi molto scettico a proposito della Tav. Il ministro, intervenendo a Omnibus su La7, afferma: "I cittadini della Val di Susa ci dicono che non c'è la possibilità di fare quell'opera perché è vecchia. Quando abbiamo fatto il contratto di governo con la Lega ci siamo detti che la Tav è un'opera che va totalmente ridiscussa. Non ci sottrarremo comunque a un referendum". Di Maio spiega: ...

Luigi Di Maio - il ministro a testa bassa con Tito Boeri : pace fatta - che cosa c'è dietro : La guerra in realtà l'ha portata avanti sin da subito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , che rimproverava a Boeri i continui interventi di natura politica.

Tav - il sondaggio che demolisce Luigi Di Maio : il 60% degli italiani a favore della realizzazione : Tav o no-Tav? Un sonoro schiaffone alla linea del M5s , che con Luigi Di Maio in testa vorrebbe far naufragare il progetto dell'alta velocità ferroviaria, arriva da un sondaggio Ipr Marketing ...

Di Maio tradisce il suo parroco : "Dopo l'elezione Luigi è sparito" : Non si sono fatti sentire Luigi Di Maio né i suoi pretoriani pomiglianesi né quelli che gravitano attorno al mondo grillino, e non è possibile immaginare che non siano a conoscenza del problema ...

Luigi Di Maio ha difeso la candidatura di Marcello Foa : In un post su Facebook ha definito il controverso candidato presidente della RAI «un giornalista con la schiena dritta che ha sempre fatto il suo mestiere con grande onestà intellettuale»

Nei panni di Luigi Di MaioVincono i poeti - non i ragionieri : In Italia, quando si chiede comprensione, si dice: “Mettiti nei miei panni”. Ed effettivamente l’esercizio è salutare, se si desidera essere obiettivi. Ma non sempre chiarisce del tutto il problema Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ha fatto sapere che non parteciperà alla Festa nazionale dell'Unità che quest'anno si terrà dal 24 agosto al 10 settembre a Ravenna. Inizialmente Di Maio aveva

ILVA. Convocazione dei sindacati da parte del ministro Luigi Di Maio. La nota del segretario Uilm Taranto - Antonio Talò : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Tav - lo schiaffo di Beppe Grillo a Luigi Di Maio : chi sono i fedelissimi che lo faranno fuori : A tormentare il sonno del vicepremier grillino c'è il mondo leghista da sempre a favore delle grandi opere, Tav in testa. E c'è anche la fronda interna grillina di irriducibili, in particolare al ...

Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha scritto su Twitter che Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai e Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato. Il presidente e l'amministratore delegato della Rai sono indicati per legge dal governo e

Luigi Di Maio : 300 milioni all'anno per bonus assunzioni : Teleborsa, - "Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sarà l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l'anno". Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Luigi Di Maio : “Dire di no a Berlusconi mi è costato la presidenza del Consiglio” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio afferma di non aver mai incontrato Silvio Berlusconi durante la fase di consultazioni e proprio questo rifiuto gli sarebbe, probabilmente, costato la presidenza del Consiglio. Sul Decreto Dignità annuncia che verranno previsti 300 milioni per gli incentivi per chi assume a tempo indeterminato.Continua a leggere

Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : I rapporti a termine continuano a crescere. E con la legge presentata dal ministro 5 Stelle la situazione cambierà ben poco Due ragazzi su tre non sanno cosa sia un contratto "