L’Ue può restare al riparo da un’escalation della guerra commerciale? : Dopo la Bce che ha confermato tassi stabili nell’area euro fino all’estate 2019, i mercati attendono con ansia le riunioni di tre banche centrali previste per questa settimana: Boj (Giappone), Fed (Stati Uniti) e Banca d’Inghilterra. Tre appuntamenti con le politiche monetarie di altrettante aree st

MILAN - GATTUSO/ Conferenza ritiro a Milanello : "Bacca? può restare - se ha bisogno di coccole gliele faccio" : MILAN, GATTUSO nella Conferenza stampa di inizio ritiro a MILANello: Bacca può restare in rossonero, il mister calabrese con una battuta apre a questa possibilità e "corteggia" il colombiano(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:13:00 GMT)

Omicidio bracciante. Appello di Falcomatà al Governo : "non si può restare indifferenti" : ... 12:01 La 'ndrangheta dietro la sparatoria a San Calogero? "Vittima potrebbe aver pagato invasione di campo" oggi, 10:17 Omicidio migrante, Mingrone , Ust Cisl, : "brutta pagina di cronaca offerta ...

Raiola : 'Donnarumma può restare a vita al Milan. Balotell? Roma o Napoli' : Mi avete criticato tutti ma è la punta più forte in Italia, è una delle migliori al mondo. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo, poi qualcuno ha pensato di potersi qualificare anche senza di lui... ...

Raiola : "Donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Raiola : "Donnarumma al Milano può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : "Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita". Poche parole ma come sempre pesanti come macigni. Mino Raiola - a Napoli per l'evento Football Leader - parla del suo assistito e proprio quando ...

Chiamano figlia Blu - Procura non procede : nome bimba può restare così : Chiamano figlia Blu, Procura non procede: nome bimba può restare così Per la seconda volta in pochi giorni un pm di Milano ha deciso di ritirare il ricorso e una richiesta di rettifica del nome, inizialmente non ritenuto "inequivocabilmente femminile". Il Tribunale civile ha dato l'ok sdoganandone di fatto ...

Chiamano figlia Blu - Procura non procede : nome bimba può restare così - : Per la seconda volta in pochi giorni un pm di Milano ha deciso di ritirare il ricorso e una richiesta di rettifica del nome, inizialmente non ritenuto "inequivocabilmente femminile". Il Tribunale ...