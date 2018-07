Lucilla Agosti “L’esperienza all’Isola dei Famosi è stata un errore Costretta a

Lucilla Agosti a Blogo : "Torno in tv a Grand Tour d’Italia - gli ultimi due anni sono stati complicati" : Dopo circa due anni di assenza, torna in tv Lucilla Agosti. La conduttrice sarà infatti al timone della nuova edizione di Grand Tour d'Italia, al via venerdì prossimo in seconda serata su Rete 4 (prende il posto di Alessia Ventura). Si tratta del live&media experience del settimanale Panorama che racconta l’Italia e il suo patrimonio artistico e culturale, attraverso le eccellenze del mondo dell’impresa, dell’economia, della cultura, ...