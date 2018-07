Luce smart e presa WiFi intelligente di Tuya | la nostra prova

chimerarevo

(Di lunedì 30 luglio 2018) Questi due prodotti, unaed un bulboentrambi comandabili attraverso Google Assistant, Amazon Alexa oppure IFTTT, sono dei prodotti che dovrebbero essere presenti in ogni casa. La praticità di poter comandare prese e luci con la voce è impagabile, ed una voltata l’ebrezza di essere in un film di fantascienza non si torna più indietro: inoltre questi prodotti sono molto economici ma altrettanto validi, e potete installarne quanti ne volete in casa per rendere anche vecchi dispositivi immediatamentegrazie a loro. In alto trovate larecensione mentre di seguito i link per l’acquisto dei due prodotti.con Porta USB, Maxciocon ...