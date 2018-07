calcioefinanza

: RT @CalcioFinanza: Lotito punta il Bari: “Le mie risorse a disposizione, ma solo se gradito alla piazza” - GianVand : RT @CalcioFinanza: Lotito punta il Bari: “Le mie risorse a disposizione, ma solo se gradito alla piazza” - _red_and_black : RT @CalcioFinanza: Lotito punta il Bari: “Le mie risorse a disposizione, ma solo se gradito alla piazza” - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Lotito punta il Bari: “Le mie risorse a disposizione, ma solo se gradito alla piazza” -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Anche Claudioscende in campo per il nuovo: il patron della Lazio ha manifestato il suo interesse per il club pugliese, L'articoloil: “Le mie, masepiazza”