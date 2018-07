Lombardia | Lega | un mln per manutenzione straordinaria enti parco

Milano : Legambiente - in Lombardia più grandi traffici illeciti di rifiuti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Plaudiamo all'ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine. In Lombardia l’attenzione deve continuare a rimanere altissima. L’operazione di questa mattina è intervenuta per sradicare e portare alla luce una delle più vaste e articolate attività criminose in materi

Lombardia : cedono ferie a collega malato per curarsi - Fontana visita azienda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – E’ l’estate del 2016 quando Emilio Lentini scopre di essere affetto da una grave forma di leucemia. Impiega poco ad esaurire il periodo di malattia concesso per legge e le ferie residue. La battaglia da combattere, purtroppo, è ancora lunga. Proprio in quel momento in cui tutto sembrava perduto, accade quello che non avrebbe mai potuto immaginare. I suoi colleghi della ‘Enea Mattei’ di ...

Campi rom - in Lombardia approvato il censimento col sì di Lega e Forza Italia. Ma il M5s boccia l’iniziativa : “Poco utile” : Il Pirellone ha dato il via libera al censimento di “rom, sinti e camminanti” negli insedimaneti regolari. La mozione, che ricalca l’idea lanciata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata presentata in Consiglio regionale dalla consigliera di Forza Italia, Silvia Sardone, ed era composta di tre punti: la rilevazione di chi vive in Lombardia, la chiusura dei siti irregolari e l’analisi dei fondi erogati dai ...

Amministrative : Lega - in Lombardia 15 sindaci - risultato strepitoso : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "risultato strepitoso" della Lega in Lombardia, che al secondo turno delle elezioni comunali ha conquistato complessivamente 15 sindaci. Lo rileva Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega Lombarda. Grimoldi cita il caso di Bareggio, Seveso, Cinisello Balsamo, "r

Amministrative : Grimoldi (Lega) - siamo traino centrodestra in Lombardia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - "La Lega in Lombardia si conferma forza trainante mentre della coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre altri 5 vanno al ballottaggio". Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda.,

Lega - Fontana (presidente Lombardia) : “Ministro Famiglia su gay? È stato frainteso. Unioni civili vanno tutelate” : “Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana? È stato mal interpretato”. Così ai microfoni di Radio Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta la discussa frase pronunciata dal suo omonimo, Lorenzo Fontana (“le famiglie gay non esistono”). “I diritti per le Unioni esistono” – afferma il governatore della Lombardia – “sono stati riconosciuti e io ritengo fondamentale che ...

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

Lombardia : Malanchini (Lega) - su Gay Pride polemiche strumentali Pd e M5s : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un’altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica”. Così Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, commentando ...

