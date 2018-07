Lombardia : Consiglio Regione approva rendiconto 2017 : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione di circa 615 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato con 39 voti favorevoli e 27 contrari. Il disavanzo a fine 2017 è quantificato in circa 1.015 milioni, rispetto ai 1.630 milioni della gestione 2016. Il ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – L’attività centrale di committenza e il coordinamento per la realizzazione del parco scientifico e tecnologico Milano Innovation District, il cosiddetto Mind, saranno affidati alla società Arexpo. Lo stabilisce la legge approvata questa mattina dal Consiglio regionale della Lombardia che ha espresso 63 voti a favore. Dieci consiglieri si sono astenuti (il gruppo M5Stelle e Niccolò Carretta dei ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (2) : (AdnKronos) – Via libera con 60 voti favorevoli e 11 astenuti anche a un ordine del giorno presentato dal Partito democratico che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per far sì che la società Arexpo in tutte le fasi della sua attività operi in stretto contatto con l’Anac e a operare affinché in tutte le fasi di implementazione, assegnazione e realizzazione dei progetti siano coinvolti anche tutti gli altri soggetti ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (3) : (AdnKronos) – Nell’esprimere il voto favorevole del gruppo Pd, il capogruppo Fabio Pizzul ha assicurato pieno sostegno alla realizzazione del Mind, “un progetto fortemente sostenuto dal governo Gentilon”, lamentando però come lo strumento di committenza individuato in Arexpo presenti alcune criticità: “Esistono -spiega Pizzul- già tre società regionali che svolgono il ruolo di centrale di committenza quali ...

Lombardia : via libera Consiglio - ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (4) : (AdnKronos) – Richiamandosi al parere favorevole degli uffici legislativi della Giunta e alle osservazioni presentate dai vertici di Arexpo, diversi consiglieri regionali di Lega Nord e Forza Italia hanno sottolineato come Arexpo sia “la società che presenta le competenze e il profilo migliore per gestire e coordinare la realizzazione del Mind”. Inoltre “è una società partecipata anche dal ministero ...

Lombardia : consiglio approva a maggioranza Prs : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Autonomia; innovazione, semplificazione e trasformazione digitale; sostenibilità; sicurezza; attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario. Sono queste le cinque priorità del Piano Regionale di Sviluppo approvato questa sera in consiglio regi

Lombardia : consiglio approva a maggioranza Prs (2) : (AdnKronos) - In sede di votazione finale sono stati accolti numerosi emendamenti e ordini del giorno provenienti da vari gruppi consiliari, anche di minoranza. La maggioranza di centrodestra negli interventi in Aula ha sottolineato più volte i grandi temi strategici che rientrano nel Piano e che pu

Regione Lombardia - in consiglio la commemorazione di Ettore Albertoni : Infatti, una profonda conoscenza dei temi del federalismo e dell'autonomia ha sempre alimentato la sua azione politica, intesa come ricerca del bene comune, da costruire partendo dai territori, dall'...