Lombardia | Cattaneo | contro smog no divieti ma incentivi 3

Lombardia : Cattaneo - contro smog no divieti ma incentivi : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - La qualità dell'aria in Lombardia continua a migliorare, grazie anche agli incentivi che l'amministrazione regionale stanzia ogni anno. Questo, in sintesi, quanto emerso dal 'Tavolo aria' oggi in Regione e illustrato in conferenza stampa dall'assessore all'Ambiente e Cl

Lombardia : Cattaneo al forum Onu - lavoriamo a patto per sostenibilità : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Il tema della sostenibilità è quello che maggiormente si presta a un approccio integrato tra i vari ambiti (salute, territorio, agricoltura, biodiversità, energia, mobilità e sviluppo) e i governi locali sono i primi a poter adottare politiche sinergiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal punto di vista ambientale. Questo l’argomento al centro del dibattito che si è svolto a New York, durante il ...

Lombardia : Cattaneo al forum Onu - lavoriamo a patto per sostenibilità (2) : (AdnKronos) – “Essendo consapevoli dell’importanza dell’azione locale -sottolinea Cattaneo- intendiamo condividere la nostra esperienza anche con Province e città, per mettere in comune politiche e risorse per la sostenibilità. Abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza dei livelli locali e insieme delle parti sociali e per questo ci siamo impegnati a lavorare per l’adozione di un ‘patto per la ...

Lombardia : Cattaneo vola a Ny per forum sviluppo sostenibile : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo sarà impegnato oggi e domani in una missione istituzionale a New York in occasione del forum sullo sviluppo sostenibile che si svolge nella sede delle Nazioni unite. In occasione del confronto tra i governi locali e regionali provenienti da tutto il mondo, Cattaneo interverrà insieme al sindaco di Madrid, Manuela Carmena e alla ...

Lombardia : Cattaneo - sostenibilità ambientale investa in trasporti : 'Gestione dei big data, guida autonoma, economia circolare anche per i trasporti rappresentano il futuro, ma hanno un'evoluzione che non è ancora chiara ed è difficile da governare. Dobbiamo ...

Lombardia : Cattaneo - sostenibilità ambientale investa in trasporti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "La sostenibilità ambientale deve investire anche il campo dei trasporti e delle infrastrutture che risente della contraddizione tra un pensiero rivolto al futuro, come il tema delle smart city, e un mercato ancora legato all'auto tradizionale e alla tecnologia diesel c

Lombardia : Cattaneo - innovazione essenziale per transizione energetica (3) : (AdnKronos) - Negli ultimi 5 anni Regione Lombardia ha finanziato interventi di efficienza energetica e per lo sfruttamento di energie rinnovabili per oltre 125 milioni di euro. Ogni lombardo in casa propria consuma circa 1.060 kWh all'anno e in Lombardia piu' di 110.000 cittadini hanno installato u

Lombardia : Cattaneo - innovazione essenziale per transizione energetica (2) : (AdnKronos) - "La transizione energetica - ha sottolineato l'assessore - può quindi diventare un driver della nostra economia, una leva per lo sviluppo che ci permetterà anche di perseguire fondamentali obiettivi di qualità ambientale e sostenibilità. Forti sinergie sono infatti evidenti tra obietti