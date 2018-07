Lo vede | si tuffa subito e gli salva la vita E a soli 10 anni diventa un eroe

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ora sta bene, ma deve laa un bambino poco più grande di lui. Un bambino coraggioso che quando l’ha visto in difficoltà, non ci ha pensato nemmeno un attimo e si èto nella piscina ed eto che annegasse. Protagonista di questo singolaretaggio, riporta il quotidiano Il Mattino, un ragazzino di 10eletto ‘della spiaggia’. Siamo a Salerno, nel lido La Conchiglia di Torrione, dove nella tarda mattinata di domenica 29 luglio 2018 un altro bimbo, di 3, ha seriamente rischiato di annegare in piscina se Josè Roberto, questo il nome del piccolo, non si fosse buttatoin acquandolo. Il ragazzino si è infatti accorto che il bimbo era col viso nell’acqua e, d’impulso, si èto e l’ha sollevato dalla piscina, consegnandolo al bagnino. La struttura, scrive sempre Il Mattino, in quel momento, era ...