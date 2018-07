Lo sciatore morto sul Cervino e identificato dopo 60 anni

Val d’Aosta - appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 : Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 Di lui si sa che era alto un metro e 65 e aveva circa 30 anni. Non solo: era miope, benestante e le sue iniziali erano “M.M.” Continua a leggere L'articolo Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 proviene da NewsGo.

sciatore morto 60 anni fa - la Polizia lancia l’appello su Facebook : “Aiutateci a identificarlo” : Benestante, miope, di età “media”, con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. E morto nei primi anni ’50. La Polizia lancia un appello sul profilo Facebook dell’Agente Lisa chiedendo a chiunque abbia elementi un aiuto per riuscire ad identificare i resti di uno Sciatore trovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Finora infatti sono stati vani tutti ...

