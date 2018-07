Lo ius migrandi

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ci sono tante ipocrisie nascoste dietro al tema dell'immigrazione. Esse non sono solo recenti ma vengono da molto lontano e, in un certo senso, costituiscono un solido retroterra ideologico sul quale sono state costruite le speculazioni politiche attuali orchestrate dai professionisti della paura.La questione, infatti, non è dell'oggi, anzi, dal punto di vista del diritto moderno, essa è vecchia di alcuni secoli. Il diritto al movimento alla circolazione di persone, o meglio lo ius, come ricostruisce molto bene il giurista Luigi Ferrajoli nel secondo tomo di Principia iuris, venne teorizzato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria nel 1539, quando all'Università di Salamanca svolse le sue Relectiones de indis recenter inventis, ponendo tale diritto dentro un orizzonte cosmopolitico e di fratellanza.Sulla carta esso nasceva come diritto universale, di ...