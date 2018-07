L' Italia il paesino preferito di Trump

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Da stasera è ufficiale: l'è diventato per Donaldil Paese di riferimento in Europa. L'interlocutore più affidabile, quello che sai che non alzerà mai la voce, che non porrà problemi, mica come la Merkel o Macron, e pure Theresa May. Alla Casa Bianca, The Donald non ha salutato un alleato fedele. Di più: ha "adottato" un primo ministro, Giuseppe Conte, con il quale, come sottolineava il Washington Post alla vigilia del summit ( il primo di Conte alla Casa Bianca), si è manifestato un "allineamento spirituale"; allineamento tra due -dixit- "outsider della politica".Dall'immigrazione alla Libia: per il presidente Usa l'è un esempio da seguire. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l'Europa dovrebbe prendere ad esempio. Cosìha accolto il premierno alla Casa Bianca ...