L’istruttore impavido mette il braccio nella bocca del coccodrillo Ma l’epilogo è

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un istruttore dello zoo Phokkathara, nel nord della Thailandia, si sta esibendo davanti al pubblico con due coccodrilli. L’uomo, a un certo punto,il propriodi uno dei due rettili per mostrare agli spettatori quanto l’animale sia ammaestrato. Ma ilreagisce, stringendo la mascella suldell’istruttore, che in breve tempo riesce a divincolarsi. Se la caverà con lievi ferite e tornerà a lavorare dopo due settimane dall’incidente. L'articolo L’istruttoreildel. Ma l’epilogo è inaspettato. Ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.