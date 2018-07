L' intelligenza artificiale facile preda di hacker

Su Xbox One i cheater potranno essere individuati da un'intelligenza artificiale : Negli ultimi mesi abbiamo visto Microsoft parlare molto di cloud e concentrarsi in questo settore fornendo numerosi servizi, riporta Onmsft.Ebbene come possiamo vedere la società ha in progetto un ulteriore servizio basato su cloud, si tratta di un'intelligenza artificiale realizzata per prevenire gli abusi in gioco, i così detti cheater.Microsoft avrebbe dunque depositato un brevetto che lascerebbe intuire il comportamento di questa IA, essa ...

L’intelligenza artificiale è pronta a funzionare alla velocità della luce : L‘intelligenza artificiale mette il turbo e si prepara a funzionare alla velocità della luce, grazie a un dispositivo ottico stampato in 3D alla base di una rete di neuroni artificiali, che imita quella naturale del cervello. Descritto sulla rivista Science, il dispositivo è stato messo a punto dal gruppo coordinato da Aydogan Ozcan, dell’università della California a Los Angeles (Ucla). Le reti neurali artificiali sono alla base dei ...

L’intelligenza artificiale aiuta i calciatori a evitare gli infortuni : (foto: Chris Ryan/Getty Images) L’intelligenza artificiale oggi si spinge ancora più in là dei suoi limiti: un complesso algoritmo basato sul machine learning è stato in grado di prevedere con buona precisione la probabilità che un calciatore professionista vada incontro ad un infortunio. Il risultato è frutto di una ricerca in gran parte italiana, ottenuto da un gruppo dell’Università di Pisa, del Consiglio nazionale delle ricerche, ...

Bologna capitale degli studi sull'intelligenza artificiale : Bologna - Bologna capitale degli studi sull'intelligenza artificiale: la città ospiterà nel 2022 la più importante conferenza scientifica mondiale sul tema. L'appuntamento, che si svolge ogni quattro ...

Hai perso la valigia in aeroporto? L’intelligenza artificiale ti aiuta a ritrovarla : di Nicole Kobie I bagagli smarriti provocano il caos nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Non è solo un problema per la persona che ha perso la sua valigia, ma genera disagi allo staff della stazione e al personale di sicurezza, e oltre che ritardi per gli altri viaggiatori quando un binario o un terminal sono chiusi per questioni di sicurezza. Risolvere questo tipo di problemi è l’idea alla base della Social Innovation: trovare ...

Digitale : Di Maio - si’ a fondo per chi investe in intelligenza artificiale : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Come ministro per lo Sviluppo economico intendo costituire un fondo per le imprese che vogliono investire in intelligenza artificiale ‘. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo all’assemblea di Confcooperative. L’Italia, ha detto, ‘non può perdere il treno dell’innovazione” e tra i tanti temi da affrontare in materia di Digitale figura quello della ...

intelligenza artificiale - l’allarme degli scienziati : è a rischio disorientamento : Sappiamo che può essere psicopatica, sappiamo anche che può essere un medico, è stato già dimostrato che può essere aggressiva o cooperare. E tanto altro. Ma fino ad ora non sapevamo che poteva essere disorientata e diventare preda di un hacker come oguno di noi, ognuna delle nostre macchine. Ora sappiamo anche che l’Intelligenza artificiale può essere disorientata con poco, può diventare una preda di una nuova generazione di hacker. ...

Perché l'intelligenza artificiale offrirà più opportunità di lavoro : Distruzione creativa ed effetto sosttuzione: PwC e Ocse spiegano gli effetti positivi della rivoluzione tecnologica

La superpotenza dell'intelligenza artificiale : Roma. Qualche settimana fa il New York Times ha raccontato in un articolo che i cronisti politici che si occupano di raccontare il Congresso degli Stati Uniti avevano un grosso problema: non riuscivano a riconoscere i deputati. Magari vedevano un gruppo di legislatori complottare in un bar subito fu

Così l'intelligenza artificiale viene disorientata dai nuovi hacker : Basta alterare di poco un'immagine, un oggetto o un suono per fare vedere al software una cosa per l'altra. Con conseguenze anche gravi. Già allo studio contromisure per sistemi più sicuri

Honor e l’intelligenza artificiale : progetti importanti in vista! : Honor ha in mente qualcosa di importante che riguarda l'intelligenza artificiale. Si capisce da un recente post condiviso dal Presidente del brand, George Zhao, che tramite Weibo, annuncia l'esistenza di un piano senza tuttavia sbottonarsi affatto su che cosa abbia in cantiere. L'immagine allegata allo stesso dà poi l'idea di qualcosa di particolarmente rivoluzionario. L'articolo Honor e l’intelligenza artificiale: progetti importanti in ...

intelligenza artificiale - petizione degli scienziati contro i robot killer : Oltre 2mila ricercatori hanno sottoscritto l'appello ai governi. Tra i firmatari anche Elon Musk e i fondatori di Google Deep Mind

Huawei P Smart+ - 2+2 fotocamere e tanta intelligenza artificiale : (Foto: Huawei) Da oggi un altro smartphone si unisce alla già nutrita scuderia di prodotti che la cinese Huawei ha sfornato quest’anno: si tratta di Huawei P Smart+, versione potenziata del P Smart con il quale il gruppo aveva aperto il 2018 che rispetto all’originale vanta diverse novità. Il telefono mette al centro un display lcd da 6,3 pollici con notch, risoluzione full hd+ e rapporto di forma 19,5:9. Altro tratto distintivo di ...

Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni : Xiaomi è pronta a portare i router nel futuro. L’idea dell’azienda cinese è quella di installare una intelligenza artificiale nel software dei propri router, […] L'articolo Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni proviene da TuttoAndroid.