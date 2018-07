L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times

In Edicola sul Fatto del 30 luglio : Ilva - amministratori locali non partecipano alL’incontro al Mise : “Troppi i 62 invitati” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro Montanelli che, secondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno alL’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

Bonucci-Juventus - l’affare va avanti : il Milan chiede Caldara ma non solo - “paparazzato” L’incontro tra club : Bonucci-Juventus, il Milan chiede di inserire alcune contropartite per rimpolpare l’offerta bianconera per riavere il difensore Bonucci-Juventus intrigo clamoroso. Il calciatore, dopo un solo anno al Milan, potrebbe lasciare il club per tornare alla base bianconera. Quest’oggi le telecamere di Skysport hanno pizzicato Leonardo e Marotta durante un faccia a faccia nel quale si è discusso ampiamente dell’affare. Il Milan ha ...

Milan - terminato il faccia a faccia tra Mirabelli e Scaroni : ecco l’esito delL’incontro : Il nuovo presidente del Milan ha deciso di esonerare dall’incarico il direttore sportivo, niente risoluzione del contratto quindi E’ finita l’esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan, l’ormai ex direttore sportivo rossonero è stato sollevato dal suo incarico nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina con il nuovo presidente del club Paolo Scaroni. Un colloquio durato poco più di un’ora, durante ...

Belen e Borriello di nuovo insieme - L’incontro ad Ibiza tra i due ex fidanzati [GALLERY] : Belen Rodriguez incontra ad Ibiza l’ex fidanzato Marco Borriello: il calciatore e l’argentina insieme ad altri amici sull’isola spagnola Ogni estate in qualche modo, Belen Rodriguez e Marco Borriello finiscono per incrociarsi. L’argentina ed il calciatore si sono rivisti ad Ibiza in compagnia del fratello dell’attaccante e del figlio della showgirl. Santiago è infatti un amichetto della nipote di Marco, con ...

L’incontro tra i diplomati magistrali e Fdi del 6 luglio : I diplomati magistrali continuano il dialogo con le forze politiche per lo sblocco della questione che li vede coinvolti. Vista la gravosa situazione del comparto scuola, hanno partecipato ad una audizione che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 6 luglio alle ore 15, presso la Sala Riunioni del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, […] L'articolo L’incontro tra i diplomati magistrali e Fdi del 6 luglio proviene da ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - cresce l’ottimismo : l’esito delL’incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes è sorprendente : L’agente di Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez ribadendogli la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid, cresce l’ottimismo dunque in casa Juventus Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dal Real Madrid, è questo il contenuto del dialogo avuto nella serata di ieri tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese. LaPresse/Tano Pecoraro Una frattura netta e insanabile quella tra il numero ...

La mediazione di Juncker per L’incontro Conte-Macron. Mattarella : evitare strappi : Cosa sta succedendo? Chiede Jean-Claude Juncker a Giuseppe Conte. L’Europa ora teme l’implosione, teme che sul cruciale fronte italiano l’argine possa non reggere più. È questa inquietudine che percorre la telefonata del presidente della commissione Ue al premier. Un tentativo estremo di spingere a una conciliazione con il presidente francese Emm...

Migranti - Tria cancella L’incontro con Le Maire. Alta tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

L’incontro tra Trump e Kim Jong-un - in breve : Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male? The post L’incontro tra Trump e Kim Jong-un, in breve appeared first on Il Post.

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Strette di mano - sigarette e bodyguard. Le curiosità sulL’incontro tra Kim e Trump : Denuclearizzazione contro sanzioni e sicurezza. L’incontro fra Donald Trump e Kim jong-un ha come scopo uno scambio. Lo ha spiegato il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «L’obiettivo di Donald Trump domani a Singapore è ottenere una denuclearizzazione totale e verificabile. In cambio, leverà le sanzioni e garantirà a Kim Jong-un la sicurezza della Corea del Nord». Da parte nordcoreana ci sono dichiarazioni ufficiali altisonanti, ma ...

Manca poco alL’incontro tra Trump e Kim : Tra meno di 24 ore i leader di Stati Uniti e Corea del Nord si incontreranno a Singapore, faccia a faccia, per la prima volta: e intanto sono già successe moltissime cose The post Manca poco all’incontro tra Trump e Kim appeared first on Il Post.

Come Singapore si sta preparando alL’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.