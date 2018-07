L’incerto finale di Tutto può succedere 3 rimetterà insieme Alessandro | Cristina e i

optimaitalia

(Di lunedì 30 luglio 2018) L'incertodipuò3 attende i fan la prossima settimana, il 6 agosto, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Gli ottimi risultati della fiction fanno sperare in un rinnovo per una quarta stagione tanto che i fan sono già sul piede di guerra tra gruppi organizzati e petizioni per far arrivare alla Rai il loro appello forte e chiaro, è destinato a finire come quello per Il Paradiso delle Signore oppure c'è la speranza di rivedere i Ferraro nel prime time il prossimo anno?Prima deldi stagione, però,può3 ci attende oggi, 30 luglio, su Rai1 con la penultima puntata in cui le cose non andranno bene pere Sara, veri protagonisti di questa stagione. Ancora una volta quest'ultima si sentirà come un terzo incomodo tra Francesco e la sua famiglia e non sa bene come andrà a finire mentre Carlo è pronto ad un nuovo progetto grazie a ...