Letizia e Felipe di Spagna | ritratto di famiglia in vacanza

vanityfair

: RT @DDomene: BOMBA: Ja hi ha data pel divorci entre Felipe VI i Letizia - femocat : RT @DDomene: BOMBA: Ja hi ha data pel divorci entre Felipe VI i Letizia - Carlesescario : RT @DDomene: BOMBA: Ja hi ha data pel divorci entre Felipe VI i Letizia - DDomene : BOMBA: Ja hi ha data pel divorci entre Felipe VI i Letizia -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un servizio fotografico a Palma di Maiorca, da sempre buen retiro estivo dellareale spagnola. Una tradizione per i Borbone, che concedendosi per qualche minuto alla stampa si garantiscono un po’ di privacy nei giorni successivi, da trascorrere a Marivent Palace, giardini suggestivi e una vista unica sul mare. Protagonisti, reVI e la moglieOrtiz, che ha ritrovato il sorriso dopo la litigata (o presunta tale) con la suocera Sofia, sempre a Maiorca, durante le festività pasquali. L’ex regina voleva fare una foto con le nipoti, ma, stando a chi ha passato in rassegna il video dello scandalo non avrebbe voluto. Un rapporto per niente semplice il loro, specie all’inizio (celebre la frase di Sofia: «Principessa si nasce», riferendosi alla nuora borghese), ma che poi si sarebbe addolcito, complice anche la nascita delle figlie della coppia ...