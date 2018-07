L' estate sotto il cielo di Montefalco - Dalla Fuga del Bove alla musica live | tutto il

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’ estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia , a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata , dove sono caduti ben 62mm di pioggia , segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata , in provincia di Agrigento, per ...

estate sotto le stelle : 21 ristoranti con terrazze in Italia e in Europa : Con l’avvicinarsi della stagione estiva sia nella propria città sia in viaggio si tende a uscire sempre più spesso alla scoperta di ristoranti con terrazze e dehors. TheFork, app di riferimento nella prenotazione online dei ristoranti – disponibile per iOS e Android e attiva in 11 Paesi – conferma[1] che durante la primavera e l’Estate del 2017 c’è stata una crescente tendenza a prenotare in locali con spazi all’aperto. In particolare, il 33% ...