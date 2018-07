Leonardo | Profumo | accordo Fincantieri-Ng importante per tutti

** Leonardo : Profumo - risultati in linea con attese** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘I risultati del primo semestre 2018 sono in linea con le attese”. A dichiararlo è l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo . “Siamo focalizzati – dice – sull’esecuzione del Piano Industriale: la ripresa degli Elicotteri sta proseguendo con successo, DRS sta beneficiando della crescita del mercato statunitense ed abbiamo effettuato ulteriori passi ...

Economia : Profumo - Leonardo - a 'Libero Quotidiano' - bisogna avere l'ossessione della crescita e difendere i nostri interessi nella Ue : Roma, 30 lug 09:06 - , Agenzia Nova, - Giusto che l'Italia faccia sentire la sua voce in Europa. Queste le dichiarazioni rilasciate a "Libero Quotidiano" da Alessandro Profumo ,... , Res,

Ecco la Scuola di volo per i futuri piloti di caccia. La firma tra Vecciarelli - Aeronautica - e Profumo - Leonardo - : Se la Forza armata "è riconosciuta in tutto il mondo per l'expertise nelle capacità di addestramento", l'azienda di piazza Monte Grappa "è la principale realtà italiana del settore, uno dei maggiori ...