Leonardo | in 1° semestre utile in calo a 106 mln | ricavi in crescita a 5 | 6 mld3

Leonardo : in 1° semestre utile in calo a 106 mln - ricavi in crescita a 5 - 6 mld : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Leonardo archivia il primo semestre con un utile netto in calo a 106 milioni di euro rispetto ai 213 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato, che si sarebbe attestato a quota 23che sconta l’effetto dei costi una tantum relativi all’accordo sui prepensionamenti (+11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e beneficia di minori oneri finanziari per ...

Leonardo : in 1° semestre utile in calo a 106 mln - ricavi in crescita a 5 - 6 mld (2) : (AdnKronos) – L’ebit è pari a 240 milioni di euro, 410 milioni di euro escludendo i costi una tantum relativi all’accordo sui prepensionamenti pari a 170 milioni di euro (senza impatto sul FOCF 2018), stanziati in relazione alla manovra ex Legge 92/2012 (cosiddetta ‘Legge Fornero”), con l’obiettivo di assicurare il corretto trasferimento delle conoscenze e delle competenze per andare incontro ...