Leonardo | in 1° semestre utile in calo a 106 mln | ricavi in crescita a 5 | 6 mld 2

sportfair

: Lunedi 30 luglio presenteremo al mercato finanziario i risultati per il primo semestre 2018 a partire dalle ore 18:… - Leonardo_IT : Lunedi 30 luglio presenteremo al mercato finanziario i risultati per il primo semestre 2018 a partire dalle ore 18:… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) (AdnKronos) – L’ebit è pari a 240 milioni di euro, 410 milioni di euro escludendo i costi una tantum relativi all’accordo sui prepensionamenti pari a 170 milioni di euro (senza impatto sul FOCF 2018), stanziati in relazione alla manovra ex Legge 92/2012 (cosiddetta ‘Legge Fornero”), con l’obiettivo di assicurare il corretto trasferimento delle conoscenze e delle competenze per andare incontro all’evoluzione del mercato. L’indebitamento netto di gruppo, pari a 3.474 milioni di euro, si presenta in miglioramento, ove comparato al primo2017, mentre rispetto al 31 dicembre 2017, registra un incremento dovuto alla dinamica stagionale dei flussi di cassa ed al pagamento dei dividendi (81 milioni di euro). IL Free Operating Cash Flow (FOCF), negativo per 809 milioni di euro, evidenzia, rispetto al primodel 2017 (-531 ...