L’Egitto dallo spazio | ecco una suggestiva immagine a colori reali di Sharm El Sheikh

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopraEl, Egitto. Famosa come località di vacanza, sulla punta meridionale della Penisola del Sinai, questa striscia costiera che si estende lungo il Mar Rosso è costellata di bar, ristoranti ed alberghi. Si ritiene che già a partire dal IV Secolo a.C gli antichi greci e romani trascorressero le loro vacanze in Egitto. Questamostra, nella parte centrale alta, il Golfo di Aqaba, che si protrae nel Mar Rosso – con l’acqua del mare tra le più calde e più salate al mondo. Il Mar Rosso è collegato al Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, uno dei tratti di mare più trafficati al mondo. Normalmente di colore blu-verde intenso, come risulta in questa, il Mar Rosso è noto, occasionalmente, tingersi di rosso-marrone a causa della fioritura delle alghe, ...