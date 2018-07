Legittima difesa | Franca Leosini | “Chi si ritrova ladro in casa ha diritto di sparare”

Franca Leosini e la Legittima difesa : "Ladro in casa? Giusto sparare" : L'argomento? La cronaca nera , con interviste e approfondimenti a e sui protagonisti di piccoli e grandi fatti di sangue che hanno riempito le pagine dei giornali e delle riviste. Con il suo occhio ...

La storia di Ermes Mattielli e la casa data ai rom dopo la Legittima difesa : solo una bufala? : Si parla da anni in Rete della storia di Ermes Mattielli, un anziano che anni fa sparò ad un paio di rom che stavano cercando di rubare del rame nella sua proprietà e che dopo il processo, stando alla sentenza, si è ritrovato costretto a pagare 135mila euro ai due criminali. Ben presto è entrata nel discorso la casa dell'uomo. Il motivo? Pochi mesi dopo la disputa legale, il diretto interessato è deceduto e la mancanza di eredi ha creato un ...

La legge sulla legittima difesa potrebbe essere presto riformata in Parlamento: la commissione Giustizia della Camera sta esaminando tre proposte di legge, avanzate da Lega, Fi e FdI. Ecco cosa prevedono le tre diverse proposte e Come potrebbe proseguire la discussione di un testo unificato che tenga insieme le tre diverse misure.

Salvini sulla Legittima difesa : 'Chi parla di Far West è male informato' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

Cosa ha detto Salvini su Tav - Legittima difesa e Famiglia cristiana a Radio 24 : "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale - ha ...

Legittima difesa : Salvini - nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa -aggiunge ...

Legittima difesa, Giacomo scambiato per un ladro e ucciso da un benzinaio A Stasera Italia il racconto della morte del ragazzo in provincia di Bari a cui il titolare di una pompa di benzina ha sparato tre colpi di pistola

Legittima difesa - Giacomo scambiato per un ladro e ucciso da un benzinaio : "E' stato ucciso come un animale": il racconto della morte di Giacomo inizia così, con accuse forti ma soprattutto con tanta rabbia. A parlare è lo zio Michele mentre mostra i video delle telecamere ...

INTERVISTA/ L'ex pm di Mani Pulite, appena eletto al Csm, spiega ad Affaritaliani.it il suo programma. Parla di legittima difesa e carceri. E della politica dice: "Non fa il suo mestiere"

Legittima difesa - no alla presunzione assoluta di non punibilità : Poco più di un anno fa, proprio da questo blog, non avevo risparmiato critiche al governo di centrosinistra che, sulla scorta di alcuni gravi fatti di cronaca, voleva modificare l'assetto delle norme che regolano la Legittima difesa, con una ulteriore stretta rispetto alle novità già introdotte nel 2006.Modifiche che all'epoca, è bene ricordarlo, hanno riguardato l'art. 52 del codice penale, oltre ad aver inciso ...

Il fondatore di Possibile Pippo Civati ha criticato le proposte di riforma della legge sulla Legittima difesa: "Tutto questo fa parte del 'pacchetto paura'. Noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che questo non è un Paese violento come altri, in cui le statistiche su furti e rapine sono in calo da anni".

Il premier Conte : 'Ho votato il Pd fino al 2013' - e frena sulla Legittima difesa : Giuseppe Conte ha rilasciato la sua prima intervista da premier a Il Fatto Quotidiano. Il capo del governo ha rivelato di essere stato un elettore di centrosinistra almeno fino al 2013, avendo votato dapprima per L'Ulivo di Prodi e poi soprattutto per il Partito Democratico. Inoltre ha aggiunto che il suo modello politico è Aldo Moro. Giuseppe Conte: dal ruolo di premier alla legittima difesa Il Presidente del Consiglio, intervistato da Marco ...

Legittima difesa : La Russa - corretta sentenza Cassazione : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘La sentenza della Cassazione che stabilisce che non possa invocarsi la Legittima difesa da parte di chi, prima di reagire, abbia ‘accettato la sfida’ ovvero si sia messo ‘volontariamente in pericolo’ o abbia ‘concorso a creare egli stesso la situazione di pericolo’ (fattispecie di omicidio con 31 coltellate in risposta a minacce alla sua famiglia durante una lite col ...