Legionella a Bresso | salgono a 46 le persone contagiate | 4 nuovi casi

Legionella - i contagiati a Bresso diventano 40 : Drammatico balco del numero delle persone contagiate dall'ondata di Legionella che in queste settimane ha colpito Bresso , cittadina alle porte di Milano: da 33 a 40, tre i morti. Lo comunica, in una ...

Bresso - la mappa della Legionella : contagiati saliti a 33. «Un incubo» : Il grafico indica una miriade di pallini rossi tra via Roma, via Cavour, via Manzoni, via Madonnina e via Savino. E tra chi è di casa più lontano, più d'uno ha comunque l'ufficio o la sede di lavoro ...