Legge di Bilancio 2019 | le cose da sapere

MANOVRA - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto Dignità e la Legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

Madrid - Sanchez «tradito» dagli alleati sulla Legge di bilancio : sulla legge di bilancio Pedro Sanchez ha perso venerdì la sua prima battaglia in Parlamento, provando sulla propria pelle tutta la fragilità del suo governo di minoranza sostenuto da una coalizione ...

Flat Tax - ministro Tria : sarà già nella prossima Legge di bilancio : La Flat tax “si inizierà a implementare fin dalla prossima Legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la Flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da “un alLeggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e ...

Tria : 'Flat tax già nella prossima Legge di Bilancio' : ... per fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di governo e nel rispetto degli obiettivi di bilancio, ma anche per contrastare il rallentamento dell'economia'. In collaborazione con ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima Legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “Flat tax nella prossima Legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

Tria : 'Flat tax già nella prossima Legge di bilancio' : ... ribadendo che la legge di Bilancio 'deve tener conto dello stato dell'economia' , in rallentamento, 'in modo da non innescare una politica pro-ciclica, il che non vuol dire non rispettare la ...

"Flat tax nella prossima Legge di bilancio" : ... per fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di governo e nel rispetto degli obiettivi di bilancio, ma anche per contrastare il rallentamento dell'economia''.

Tria : "Flat tax nella prossima Legge di bilancio" : La flat tax si implementerà nella prossima legge di bilancio. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo ad un question time alla Camera.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : ‘Nostra priorità in Legge di Bilancio - i soldi ci sono’ : Mentre con l’esame degli emendamenti prosegue l’iter parlamentare del decreto dignita' [VIDEO], il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, rilancia su Facebook l’impegno per del governo gialloverde per il Reddito di cittadinanza e per la riduzione delle Pensioni considerate d’oro. “Con cinque milioni di poveri e tre milioni di persone che non hanno cibo - ha scritto sul social network il vicepremier pentastellato - il ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : ‘Nostra priorità in Legge di Bilancio - i soldi ci sono’ : Mentre con l’esame degli emendamenti prosegue l’iter parlamentare del decreto dignità, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, rilancia su Facebook l’impegno per del governo gialloverde per il Reddito di cittadinanza e per la riduzione delle pensioni considerate d’oro. “Con cinque milioni di poveri e tre milioni di persone che non hanno cibo - ha scritto sul social network il vicepremier pentastellato - il Reddito di ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna contrapposizione - mi aspetto Legge di bilancio coraggiosa” : “Non esiste alcuna contrapposizione con il ministro dell’Economia Giovanni Tria“. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo le parole del titolare del dicastero di viale XX Settembre, secondo cui “se la crescita rallenta, le misure adottate dal Governo saranno nei limiti di bilancio” e “il programma dell’esecutivo sarà applicato evitando di creare ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La Legge di bilancio di fine anno dovrà essere una Legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...