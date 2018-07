Le ragioni della misteriosa ascesa della Dark Polo Gang

L'autrice della bufala su Josefa ha spiegato le sue ragioni : Si definisce “ricercatrice indipendente” e il suo tweet sullo smalto di Josefa, la donna camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle coste libiche, ha totalizzato centinaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti. Ma Francesca Totolo, 41 anni, non è così indipendente, come ammette lei stessa per La Stampa. In un’intervista al quotidiano ha spiegato di collaborare principalmente con Il Primato ...

“Maleducata”. Elisabetta Canalis massacrata in rete per “colpa” della figlia. La ex velina ha postato questa tenera foto di Skyler Eva ed è stata distrutta all’istante. Le ragioni “choc” : Ha postato una foto dolcissima della sua bimba che riposa e voleva suscitare tenerezza. E invece Elisabetta Canalis si è attirata a sé tantissimo odio da parte delle mamme del web. Ma non era certo questa la reazione che la Canalis si aspettava di ricevere. “Dopo aver sputato, spinto, tirato calci a @niky_epi, parlato con qualcuno che vede solo lei in 2 o 3 lingue diverse, è giunta l’ora del riposo della guerriera” ha scritto la ex velina a ...

Renzi e le 10 ragioni della sconfitta Pd - un giovane militante : ‘Farò l’esatto contrario’ : Sabato 7 luglio si è tenuta l’Assemblea nazionale del Pd che si è conclusa con la conferma di Maurizio Martina come segretario reggente [VIDEO] ma, soprattutto, con la certezza che Matteo Renzi non ha alcuna intenzione di farsi da parte, ma è pronto a riprendersi il partito in occasione del prossimo congresso. La riunione Dem, svoltasi all’Hotel Ergife di Roma, verra' però soprattutto ricordata per le 10 ragioni della sconfitta elencate dall’ex ...

Assemblea Pd : caro Renzi - ho ascoltato le tue 10 ragioni della sconfitta. E farò l’esatto contrario : caro Matteo Renzi, ho ascoltato e riletto con attenzione i 10 motivi sulle ragioni della sconfitta. Non sei riuscito ad accennare al problema delle disuguaglianze e neanche a prenderti la tua quota di responsabilità – credo rilevante – nel non aver capito le priorità del popolo democratico. Che ha votato il Movimento o la Lega o si rifugia nell’astensione: quel popolo di sinistra è stato buttato in mezzo ad una strada. La ...

Assemblea Pd : Caro Renzi - ho ascoltato le tue 10 ragioni della sconfitta. E farò l’esatto contrario : Caro Matteo Renzi, ho ascoltato e riletto con attenzione i 10 motivi sulle ragioni della sconfitta. Non sei riuscito ad accennare al problema delle disuguaglianze e neanche a prenderti la tua quota di responsabilità – credo rilevante – nel non aver capito le priorità del popolo democratico. Che ha votato il Movimento o la Lega o si rifugia nell’astensione: quel popolo di sinistra è stato buttato in mezzo ad una strada. La ...

Assemblea Pd - Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta : “Sud - vitalizi e Ius soli”. E poi : “Siamo stati poco sui social” : “Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso“. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in Assemblea Pd. “Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C’è un’ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?”, elenca. ...

Ryanair - sciopero personale il 25 e 26 luglio/ Voli a rischio anche in Italia : le ragioni della protesta : Ryanair, sciopero personale il 25 e 26 luglio: Voli a rischio anche in Italia, le ragioni della protesta. Le ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Milan - le motivazioni della sentenza UEFA : le ragioni dell'esclusione dalle coppe europee : Questi alcuni stralci della motivazione della sentenza che ha portato all'esclusione del Milan dalle competizioni europee da parte della UEFA Milan, FASSONE: 'NON CONOSCO I PIANI DI LI MA SIAMO SOLIDI'...

LEBRON JAMES AI LOS ANGELES LAKERS / Nba - il Re vola a Hollywood : le ragioni della scelta : LEBRON JAMES ai Los ANGELES LAKERS: ultime notizie, la leggenda dell'Nba dà l'addio ai Cleveland Cavaliers, contratto quadriennale da 154 milioni di dollari(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Diplomati magistrali : le ragioni a fondamento della loro richiesta : I Diplomati magistrali, secondo l’opinione di molti, dovrebbero sostenere un concorso per titoli ed esami per scorrere in ruolo. I tanti osservatori neutrali della vicenda fanno fatica a comprendere le ragioni delle rivendicazioni portate avanti dai possessori di un semplice diploma. Proveremo a spiegare, grazie ad una breve analisi della stratificazione di normative e leggi […] L'articolo Diplomati magistrali: le ragioni a ...

Shadowhunters 4 non si farà - le ragioni della cancellazione spiegate dal network Freeform : Ci sarebbero delle ragioni ben precise che avrebbero impedito al network Freeform di produrre Shadowhunters 4. La serie fantasy, tratta dai romanzi di Cassandra Clare, è stata cancellata dopo tre sole stagioni. Per i fan dello show e della saga letteraria è stato un duro colpo da incassare. A un giorno esatto dalla notizia, i vertici Freeform hanno spiegato i motivi secondo cui Shadowhunters sarebbe stata cancellata. L'occasione è avvenuta ...